Общество

Объединенную пресс-службу судов создают в Псковской области

В Псковской области создадут объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции. Текст соответствующего положения опубликован на сайте управления судебного департамента региона.

Согласно документу, объединенная пресс-службе судов будет работать при совете судей Псковской области. В нее войдут сотрудники Псковского областного суда, районных и городских судов Псковской области, управления Судебного департамента региона, ответственные за взаимодействие со средствами массовой информации.

Основными задачами объединенной пресс-службы обозначены: информирование общественности о деятельности и итогах работы судов и органов судейского сообщества, взаимодействие со СМИ в целях оперативного и объективного освещения деятельности судов, координация деятельности судов и управления по вопросам осуществления взаимодействия со СМИ, формирование благоприятного общественного мнения о деятельности судов и профильных органов, а также правовое просвещение граждан.

Обязанности руководителя объединенной пресс-службы возлагаются на пресс-секретаря Псковского областного суда.