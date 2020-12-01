Общество

За строительством медцентра в Пскова можно следить с помощью нового сервиса минобороны

Минобороны России на своем сайте запустило специальный мультимедийный интерактивный раздел, посвященный строительству социально значимых объектов. Об этом 1 декабря сообщил сайт министерства.

Раздел составили мультимедийный материалы – видео- и фотоотчеты о ходе реализации Министерством обороны Российской Федерации и о завершенных работах в рамках выполнения поручений В.В. Путина, данных им военному ведомству в течение последних лет.

В основу раздела легла интерактивная масштабируемая карта Российской Федерации, на которой нанесены кликабельные маркеры всех объектов, возводимых Минобороны в рамках выполнения поручений Верховного Главнокомандующего.

В разделе представлена информация о построенных и строящихся многофункциональных медицинских центрах.

Мультимедийная информация, опубликованная на сайте военного ведомства, рассказывает и о выполнении очередного поручения президента России – об участии военных в проекте по обеспечению водой Севастополя.

В разделе представлена базовая информация о продолжающихся работах по возведению учебных заведений – школ для одаренных детей, кадетских корпусах и суворовских училищ, – осуществляемому в рамках федеральной программы «Развитие образования».

За последние годы военные строители возвели довузовские образовательные учреждения Минобороны России в Туле и Твери, Петрозаводске и Мурманске, Перми и Владикавказе, Кемерове и Калининграде. Их аудитории оборудованы по последнему слову техники, а места для проживания, отдыха и занятий спортом воспитанников максимально комфортны и функциональны. Кроме того, в данный момент ведется строительство суворовского училища в Иркутске.

Вниманию пользователей представлены мультимедийные материалы и о создании объектов социальной инфраструктуры для военнослужащих, гражданского персонала Минобороны России и членов их семей.

В последние годы наблюдается значительное увеличение количества возводимых объектов. Растут темпы и объемы строительства.

На особом контроле у руководства военного ведомства – возведение жилых домов, общежитий, детских садов, котельных, спортивных объектов, медицинских и культурно-досуговых учреждений, а также работы по реконструкции инженерных сетей и автомобильных дорог.

По решению президента России министерством обороны также реализуются программы по строительству объектов гражданского назначения. Это в первую очередь объекты высокой социальной значимости: детские сады, учебные заведения, объекты социальной инфраструктуры.

Так, на территории Республики Дагестан осуществляется реализация федеральной программы «Развитие образования» и национального проекта «Демография» по строительству 73 социальных объектов. В том числе 57 детских садов, и 16 общеобразовательных учебных заведений.

Кроме того, минобороны России ведет строительство и реконструкцию объектов специального, мобилизационного и производственного назначения, обеспечивающих оборону и безопасность государства, предприятий и организаций ядерного комплекса, космодромов, а также других критически важных для государства объектов и автомобильных дорог оборонного значения.

Реализуя создание проектов специального строительства военное ведомство возводит на космодроме Плесецк универсальный стартовый комплекс КРК «Ангара», который включает более 130 сооружений и свыше 50 технологических систем.

Выполнение запланированного до 2025 года комплекса работ по созданию космического ракетного комплекса «Ангара» позволит осуществлять с космодрома Плесецк до 20 пусков в год ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого классов, а также обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе.

Минобороны России не ограничивается возведением только военной инфраструктуры. Военное ведомство также реализует такие масштабные проекты, как Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, музейный комплекс «Дорога памяти» и учебно-методические центры военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» круглогодичного действия.

Строительство Главного храма ВС РФ и прихрамового комплекса завершилось 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главный военный храм стал центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он символизирует духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

Более подробно с информацией о возведенных и строящихся Минобороны России объектах интернет-пользователи смогут ознакомиться в новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства.

Раздел будет наполняться актуальной информацией в онлайн-режиме.

Добавим, жители Псковской области могут следить за строительством детского медцентра в Пскове. Стройка началась 15 сентября. В ней участвуют 411 человек, задействовано 24 единицы техники.