Общество

Борщ, пицца и котлеты стали любимой едой школьников

Борщ, пицца и котлеты - любимая еда российских школьников. Такой результат показал опрос, проводившийся министерством просвещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В опросе приняло участие более 3,5 тысячи учащихся из 64 регионов России. Опрос, проходил, в том числе на площадках социальных сетей.

«В тройке лидеров оказался борщ, пицца и котлеты, каждое из этих блюд отметило в числе наиболее вкусных около 20% опрошенных. За ними следуют макароны, сосиски и тушеная капуста. Непопулярным блюдом названа уха», - говорится в сообщении пресс-службы.

Список самых нелюбимых детьми блюд возглавили рыбные котлеты, гороховое пюре и жареная печенка, такие данные приводит исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, ссылаясь на опрос РДШ среди российских школьников на тему питания. Слова Плещевой приводятся на сайте движения.

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Отметим, что ранее псковские эксперты рассказали, что местные школьники предпочитают макароны с сыром, сосиски и вареную колбасу.