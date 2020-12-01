Общество

Организаторы псковских конкурсов красоты рассказали о тех, кто всегда за кулисами

Организаторы конкурсов красоты «Миссис Псков - 2020» и «Мисс Псков - 2020» рассказали Псковской Ленте Новостей о фотографе проекта Ирине Большаковой и руководителе команды стилистов и визажистов Марине Тращенковой.

«Подготовка к финальному шоу вышла на финишную прямую, - отметили организаторы. - Суета с репетициями, примерка нарядов, оттачивание модельной походки - все, ради того, чтобы стать главной королевой красоты нашего региона. И, как обычно, в тени красоты и славы участниц остаются те, кто создает красоту и оставляет ее след на фотокарточках на память».



Ирина Большакова

Официальным фотографом конкурсов красоты в этом году стала Ирина Большакова. «С фотокамерой Ирина не расстается с 2008 года - сразу поняла, что это ее призвание. Она уверена, что главное - это любовь к клиенту. На проект она пришла для общения с командой специалистов, конкурсантками и ради чувства радости и праздника. Ирина уверена, что самая красивая леди должна быть красивой душой, доброй и открытой, умеющей наслаждаться моментом, как участия, так и победы: "Все люди красивы по своему. Надо принимать их такими какие они есть. А поиск идеала удел слабых". Она любит лето, Мальдивы и отдых у моря», - рассказали организаторы.



Марина Тращенкова

«Уже не первый год подряд, цехом красоты заведует Марина Тращенкова, - продолжили они. - В ее руках сосредоточена вся бьюти-составляющая конкурса - макияж и укладка. Марина признается, что очень любит то, что делает, и считает, что главное в ее профессии - общение и понимание того, что хочет клиент. С 2015 года, с первого дня первого обучения, Марина не перестает экспериментировать и пробовать что-то новое и интересное, при этом всегда отталкивается от своей любимой цитаты: "Макияж делается головой". Она любит командную работу, а еще больше любит быть за «кулисами» конкурса: "В этом что-то есть, вот тут 100% попадание!". Марина считает, что самая красивая леди Пскова должна быть красивой прежде всего для себя, уверенной, открытой и умеющей наслаждаться моментом, и получать эмоции, за которыми пришла. Любимое время года - лето. Любимые города - Псков, Санкт-Петербург, Таллин. Отдыхом считает отдых дома».