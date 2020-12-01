Общество

Перевозки на Октябрьской железной дороге сократились на треть

Железнодорожные перевозки сократились почти на 32% по сравнению с прошлым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

В ноябре 2020 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено более 9 млн пассажиров, однако эти показатели ниже прошлогодних. Направления дальнего следования и пригородного сообщения получили отрицательные показатели.

Пассажирооборот в ноябре составил 811,3 млн пасс-км, что на 46,1% ниже уровня ноября 2019 года. Пассажирооборот в дальнем следовании в ноябре 2020 года составил 507 млн пасс-км (-53%), в пригородном сообщении - 304,3 млн пасс-км (-28,8%).

С начала года на ОЖД отправлено 109,1 млн пассажиров (-29,6% к январю - ноябрю 2019 года), из них в дальнем следовании - 10,7 млн пассажиров (-43,8%), в пригородном - 98,4 млн пассажиров (-27,7%).

Пассажирооборот с начала года снизился на 41,7% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе - ноябре составил 3,7 млрд пасс-км (-28,2%), в дальнем следовании - 7,6 млрд пасс-км (-46,7%).