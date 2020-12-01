Общество

Экс-генерал ФСБ призвал проводить учения с пожилыми по взаимодействию с преступниками

Только постоянное напоминание о мерах предосторожности и постоянная связь с пожилыми, сможет уберечь их от агрессии со стороны преступников. С таким заключением выступил член высшего совета движения «Сильная Россия» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, сообщает РИА Новости.

Ранее СК сообщил о задержании 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, подозреваемого в 26 убийствах в 12 регионах России. В качестве жертв он выбирал пожилых женщин - по его словам, в дом к старушкам он проникал под видом работника ЖКХ.

«Тут, по большому счету, не инструктаж нужен, тут нужно проводить учения, как в японских школах по поводу землетрясений... Нужно постоянно напоминать: не открывай, не открывай. Перезвони в случае чего», - указал Александр Михайлов. Также он отметил, что правоохранительные органы должны жестко контролировать подозрительных людей.

«Дело в том, что наши родители всегда считают, что они умнее нас. Мы можем сколько угодно их инструктировать, они постоянно будут с нами советоваться, обсуждать ранее совершенные кем-то преступления. Но когда возникает ситуация с ними, они забывают все, чему их инструктировали», - пояснил эксперт.

Немаловажным является и проверка информации со стороны неизвестных лиц. Нельзя впускать домой без проверки людей, представляющихся сотрудниками социальных служб, ЖКХ или газового хозяйства. Для уточнения информации рекомендуется обратиться напрямую в ту компанию, из которой пришел сотрудник.