Общество

Общероссийский день приема граждан проведут в декабре налоговые органы в Псковской области

Общероссийский день приема граждан пройдет 14 декабря в налоговых органах Псковской области в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Специалисты налоговой службы региона будут принимать налогоплательщиков с 12:00 до 20:00 часов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ФНС России, в ходе приема граждане смогут проконсультироваться по интересующим их вопросам налогообложения, а также высказать свои пожелания и предложения по работе налоговых органов Псковской области.

Личный прием уполномоченными лицами будет проводиться в порядке предварительной записи при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта) с тем условием, что заявитель не находится на карантине или самоизоляции.

Прием уполномоченными лицами налоговых органов региона будет осуществляться:

в УФНС России по Псковской области по адресу: 180017, Псков, ул. Спортивная, д. 5-а, телефон для записи: +7(8112) 699-200;

в Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области по адресу: 180017, Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 2-а, телефон для записи: +7(8112) 699-400;

в Межрайонной ИФНС России №2 по Псковской области по адресу: 182105, Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 2, телефон для записи: +7(81153) 6-35-00;

в Межрайонной ИФНС России №3 по Псковской области по адресу: 182620, Порхов, пер. Мебельный, д. 1, телефон для записи: +7(81134) 2-17-89;

в Межрайонной ИФНС России №5 по Псковской области по адресу: 181300, Остров, ул.111-й Стрелковой Дивизии, д. 10-а, телефон для записи: +7(81152) 2-01-01;

в Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области по адресу: 182510, Невель, ул. К.Либкнехта, д. 10, телефон для записи: +7(81151) 2-68-55.

Прием граждан будет осуществляться с учетом санитарно-эпидемиологических требований при обязательном измерении температуры.