Общероссийский день приема граждан проведут в декабре налоговые органы в Псковской области

Общероссийский день приема граждан пройдет 14 декабря в налоговых органах Псковской области в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Специалисты налоговой службы региона будут принимать налогоплательщиков с 12:00 до 20:00 часов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ФНС России, в ходе приема граждане смогут проконсультироваться по интересующим их вопросам налогообложения, а также высказать свои пожелания и предложения по работе налоговых органов Псковской области.
Личный прием уполномоченными лицами будет проводиться в порядке предварительной записи при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта) с тем условием, что заявитель не находится на карантине или самоизоляции.
Прием уполномоченными лицами налоговых органов региона будет осуществляться:
Прием граждан будет осуществляться с учетом санитарно-эпидемиологических требований при обязательном измерении температуры.