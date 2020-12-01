Общество

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова скончалась из-за коронавируса

На 99-м году жизни скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова. Причиной ее смерти стал коронавирус, передает ТАСС.

По информации пресс-службы музея, «у нее сочетанный диагноз - коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19». В заключении врачей также фигурируют заболевания сердечно-сосудистой системы.Также известно, что положительный тест на коронавирус президент Пушкинского музея, искусствовед получила примерно неделю назад.

Прощание с Ириной Антоновой пройдет 3 декабря в закрытом формате. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем и матерью.

Соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина выразил президент Путин. Он знал Антонову. «Бывал неоднократно у нее в музее, ценил ее экспертное, глубочайшее знание. И президент глубоко соболезнует в этой связи», - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В ближайшее время от имени президента будет направлена телеграмма соболезнования родным и близким покойной.

Ирины Антоновой не стало 30 ноября. Она возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».