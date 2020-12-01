Общество

Доставка лекарств пациентам, автоволонтерство и помощь медикам: как «Единая Россия» отмечает день рождения

Партия «Единая Россия» 1 декабря отмечает 19-летие создания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, десятки тысяч активистов волонтерских центров «Единой России» 1 декабря проводят, как любой другой день – помогают тем, кто в этом нуждается.

«Мы работаем, для нас это день, когда вместо праздника наши депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям», - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и поблагодарил коллег и добровольцев за оказываемую гражданам помощь.

Он напомнил, что весь этот год для партии проходит под знаком добровольчества.

«В связи с пандемией весь наш актив, депутатский корпус занят на волонтерской работе. Ежедневно по всей стране коллеги доставляют продукты и лекарства нуждающимся, обеспечивают врачей горячим питанием, транспортом и защитными средствами, помогают в приемных покоях больниц», - отметил Андрей Турчак.

Движение взаимопомощи активно развивается. Одно из наиболее востребованных направлений — автоволонтерство. На вызовы к пациентам в регионах врачей отвозят добровольцы. В их числе и депутаты различных уровней, в том числе Госдумы. Многим больницам для этих целей региональные отделения партии и фракции «Единой России» в заксобраниях и городских думах передали свои служебные машины. Еще в первую волну волонтерские центры направили в больницы и поликлиники новые автомобили для доставки врачей на дом к пациентам и домой поле тяжелых смен. Также на собранные членские взносы и благотворительные пожертвования партия закупила реанимобили для регионов, наиболее пострадавших от пандемии.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что в этом году из-за пандемии в Псковской области, как и по всей стране, активисты и сторонники партии встречают 19-летие партии усиленным трудом на благо земляков.

«Активисты волонтерских центров «Единой России» Пскова и Великих Лук целый день на своих машинах возят детских и взрослых врачей на вызовы пациентов, чтобы сократить время ожидания оказания медпомощи. Благодаря этой помощи врачи успевают на большее количество вызовов, - рассказал он. - На этой неделе мы планируем также передать в пользование Псковского ковид-центра легковой автомобиль и помочь медикам, стоящим на передовой борьбы с коронавирусом в регионе».

Кроме того, Александр Козловский напомнил, что в Псковской области работает горячая линия волонтерского центра «Единой России»: 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан. Волонтеры консультируют псковичей, доставляют продукты питания и лекарства людям, которые находятся на самоизоляции.