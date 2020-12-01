Общество

Псковские автоволонтеры возили врачей на вызовы к пациентам

Активисты псковского волонтерского центра «Единой России» 1 декабря в течение дня возили участковых врачей городских поликлиник на вызовы пациентов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения парии, шесть волонтеров на своих машинах доставили к более 80 пациентам терапевтов псковской поликлиники на улице Кузнецкой и педиатров детских поликлиник на улице Кузнецкой, Петровской и Алтаева.

«Врачи сейчас работают в условиях очень большой загруженности. И мы организовали автоволонтерское движение в рамках акции "Спасибо врачам". Сегодня шесть волонтеров с 13.00 до 17.00 возили врачей к больным и отработали более 80 заявок. Это уже значительно сократило время ожидания оказания медицинской помощи. Надеемся, что к нам еще присоединятся неравнодушные граждане и такие акции помощи врачам станут регулярными», - рассказал доброволец волонтерского центра «Единой России», один из организаторов акции Полад Исмаилов.

Отметим, в Великих Луках автоволонтеры также доставляли врачей на вызовы к пациентам.