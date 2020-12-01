Общество

Три окна заменили в детской инфекционной больнице в Пскове после пожара

Три окна заменили в детском корпусе Псковской областной инфекционной больницы после пожара, пишет официальный Telegram-канал региона.

«Ущерб был нанесен минимальный: сгорели строительные леса, часть труб водоснабжения и кабеля. Также пришлось заменить три окна и отмывать все закопченные дымом поверхности. О недавно вспыхнувшем пожаре там напоминает только оставшийся запах дыма», - говорится в сообщении.

Смотрите также Детская инфекционная больница горела в Пскове

Сейчас все последствия возгорания устранены. В детском корпусе ведутся завершающие работы, расставляются мебель и оборудование.