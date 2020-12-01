Общество

Предновогодняя ярмарка пройдет в Пскове с 21 по 31 декабря

Предновогодняя ярмарка «Русская зима» пройдет в Пскове с 21 по 31 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, также состоится открытие елочного базара.

Все желающие смогут приобрести на ярмарке продукцию для праздничного стола (молоко, творог, яйца, рыбу, мясо, колбасу, орехи, овощи и фрукты) и подарки (текстиль, гобелен, елочные игрушки и другие сувениры).

Ярмарка будет работать по адресу: улица Текстильная, 9. Режим работы: с 9.00 до 19.00. Организатор – МКУ «Снежинка», телефон 75-72-57.