Общество

Мандарины и бытовую технику передали псковским медикам сотрудники Сбербанка

На районных станциях Скорой помощи появились новые чайники и микроволновые печи.

Бытовые электроприборы, так необходимые медработникам Псковской области, передали сотрудники Сбербанка. Кроме того, медики получили в подарок мандарины - витамины им придутся очень кстати!

«Наши работники с готовностью откликнулись на предложение собрать средства на покупку электроприборов и фруктов, - поделилась впечатлениями управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко. - Сотрудники скорой помощи сейчас работают на износ, не имея времени для отдыха. Мы решили выразить им свою благодарность за все, что они делают для наших родных и близких. Безусловно, они герои нашего времени! Сотрудники Сбера рады, что хоть один день псковских медиков смогли раскрасить яркими красками».