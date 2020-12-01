Общество

В Псковской области выявлено 199 зараженных COVID-19 за сутки

В Псковской области обновлен антирекорд по приросту заболевших новой коронавирусной инфекцией в сутки. Согласно опубликованной губернатором региона Михаилом Ведерниковым в соцсети Instagram статистике, за первый день зимы в области выявлено 199 зараженных COVID-19.

Глава региона уточнил, что 145 случаев инфицирования выявили государственные лаборатории, а 54 – коммерческие. Всего с начала пандемии проведено 166712 исследований на коронавирус, из них 1600 за последние сутки.

За минувшие сутки выздоровели 162 пациента, всего с начала пандемии - 6845. Скончались 73 человека.