Общество

В одном из ковид-очагов в Псковской области зафиксировано четыре новых случая заражения

В Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов зафиксировано четыре новых случая заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instgram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Ранее учреждение было признано очагом COVID-19 в регионе.

Глава региона также отметил, что два очага новой коронавирусной инфекции из шести в Псковской области ликвидированы.

Напомним, 27 ноября Михаил Ведерников сообщил, что в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов зафиксирован новый очаг коронавируса. Заболевание выявили у 11 сотрудников организации.

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Добавим, что за истекшие сутки, 1 декабря, согласно представленной губернатором статистике, наибольшее количество заражений COVID-19 в регионе выявлено в Пскове (+66), Великих Луках (+50), Островском (+16), Псковском (+13) и Невельском (+8) районах.