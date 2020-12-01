Общество

Псковский госархив рассказал о 15-летнем партизане

Государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте рассказал о 15-летнем партизане Викторе Михееве.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Приводятся воспоминания командира 10-й Калининской партизанской бригады Н. М. Вараксова: «Виктор Михеев из деревни Яшково Идрицкого района – ему было тогда 15 лет – тоже пришел в ряды партизан. Тогда ему сказали: "Витя, ты еще маленький, подрасти". Но Витю такой ответ не устраивал, он шел вслед бригады 60 километров, и пришлось взять. В бригаде он был бесстрашным бойцом подрывной группы. После партизан стал танкистом Первого Украинского фронта; был в Берлине, на Эльбе, в Праге. А теперь – инженер на родной земле совхоза "Идрицкий"».

«Нам очень хотелось, чтобы это фрагмент прочитали сегодняшние мальчишки и девчонки, сверстники того Вити Михеева, который несмотря ни на что пошел за партизанским отрядом», - добавили в госархиве.