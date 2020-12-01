Общество

Эксперты объяснили сокращение числа зарегистрированных на бирже труда россиян

В России в конце ноября официально зарегистрированы 3,201 млн безработных - по сравнению с прошлым месяцем число стоящих на учете на бирже труда сократилось, сообщает Минтруд.

Пик регистрации безработных пришелся на сентябрь - их было свыше 3,7 млн. В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) и Госдуме отметили, что тенденция на уменьшение данных демонстрирует нежелание граждан регистрироваться в центрах занятости после отмены с 1 октября повышенных пособий по безработице, пишет газета «Известия».

Пандемия коронавируса подтолкнула людей вставать на учет - из-за доступности регистрации через интернет и выплате повышенных пособий на уровне 12 тысяч рублей, заявил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Правительство заузило эту группу, оставив только тех, кто потерял работу после 1 марта 2020 года. Но теперь уже и этих повышенных пособий нет», - прокомментировал парламентарий снижение данных на «бирже труда».

Согласились с этой позицией и в ФНПР. Там заметили, что это закономерный и понятный процесс - граждане не хотят заниматься бумажной волокитой ради низких выплат.