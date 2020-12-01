Общество

Учительницу с 75-процентным поражением легких спасли в Пскове

Учительницу биологии с 75-процентным поражением легких спасли в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила заведующая отделением реанимации инфекционной больницы Варвара Оконечникова.

Фото: Instagram-аккаунт Варвары Оконечниковой

«Настоящий боец! Вместе с нами боролась с COVID-19, выполняла все рекомендации и назначения. Поступила к нам с 70-75% поражением легких, теперь пневмония в стадии разрешения», - отметила она.

В отделении реанимации и интенсивной терапии женщина находилась 13 суток. Теперь ее переводят для дальнейшего лечения на профильное отделение.

«Мои самые любимые слова: "В реанимационных условиях пациент больше не нуждается!". Мы от всего отделения реанимации желаем ей и ее семье крепкого здоровья! Мы работаем ради вас, берегите себя и оставайтесь дома», - добавила Варвара Оконечникова.