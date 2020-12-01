Общество

Пятую часть заболевших коронавирусом в Великих Луках составляют пожилые пациенты

Ситуация по коронавирусу в Великих Луках по-прежнему остается сложной, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава города Николай Козловский.

«По данным Роспотребнадзора, пятую часть заболевших сегодня составляют пациенты старше 65 лет, - отмети он. - У представителей старшего поколения заболевание проходит тяжелее, чем у молодежи и граждан среднего возраста. Поэтому, пожалуйста, берегите себя!»

Николай Козловский напомнил, что в Великих Луках, как и на территории всей Псковской области, для граждан старше 65 лет продолжает действовать режим самоизоляции. «В связи с этим убедительно прошу вас не выходить без необходимости из дома. Не посещайте людных мест. Если вы выходите в ближайший магазин или аптеку – старайтесь делать это в утренние часы, когда посетителей не так много. Обязательно надевайте маску и перчатки. Снизьте до минимума все социальные контакты. Берегите себя! Будьте здоровы!» - добавил он.