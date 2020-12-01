Общество

Великолукские волонтеры помогли педиатрам детской поликлиники

Добровольцы великолукского волонтерского центра «Единой России» Андрей Витков и Станислав Лохматов 1 декабря помогли персоналу городской детской поликлиники в работе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, они обзванивали родителей больных детей, которые находятся на амбулаторном лечении, узнавали про самочувствие пациентов, жалобы, а также оказывали содействие медицинскому персоналу поликлиники в работе с документацией.

Волонтеры смогли частично разгрузить медиков, подменить тех, кто находится на больничном, что сократило время ожидания медицинской помощи больными.

Помощь медикам в рамках акции «Мы вместе!» будет продолжена. В ближайшее время к ней подключатся депутаты Великолукской городской Думы – члены фракции «Единая Россия», а также члены политсовета. Они готовы предоставить участковым врачам свой личный транспорт, чтобы доктора успели посетить всех нуждающихся в медицинской помощи.