Общество

Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области

За последние сутки в Псковской области из активных очагов исключен порховский пост Псковской станции скорой помощи и Никандровский монастырь в Порховском районе, пишет официальный Telegram-канал региона. Ранее перестал быть активным очаг в Плюсском психоневрологическом интернате.

Всего в регионе остаются активными четыре очага коронавируса: отделение травматологии Псковской областной клинической больницы, региональное отделение Центрального банка в Пскове, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов и Болгатовский психоневрологический интернат.