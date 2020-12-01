Общество

Спрос на художественную литературу упал на 25% за последние 10 лет

Спрос на художественную литературу упал на 25% за последние 10 лет. Почти половина продаж книг в России приходится на произведения категории нон-фикшн, говорится в исследовании Ozon.

«Почти половина продаж книг за последние 10 лет пришлась на нон-фикшн, а спрос на художественную литературу в последние годы сократился на 25%», - отмечается в исследовании. Нон-фикшн и литература по психологии - фавориты последних пяти лет.

До «пятилетки» нон-фикшн самой продаваемой книгой месяца всегда становилась художественная литература - на нее приходилось 50% всех книжных продаж. Комикс в топе продаж встретился лишь единожды - в 2011 году, пишет ТАСС.

Первое место по количеству проданных копий за все десять лет занимает нон-фикшн - книги про психологию, личную эффективность и науку. «В период с 2015 по 2020 годы такой литературы было продано в 2,5 раза больше, чем в предыдущую пятилетку. Самая продаваемая книга десятилетия - "Хочу и буду" психолога Михаила Лабковского. С момента выхода в 2017 году на Ozon ее купили больше 100 тысяч раз», - отмечает онлайн-площадка.