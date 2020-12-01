Общество

Гендиректор ВЦИОМ поделился впечатлениями о псковском Форуме МТИК

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове поделился впечатлениями от участия в II Форуме молодежных избирательных комиссий Псковской области, который состоялся на прошлой неделе.

По его словам, он рассказал участникам о результатах исследований ВЦИОМ, которых в этом году было достаточно много. «Было два крупных повода - кроме обычного ежегодного Дня голосования, который проходит в сентябре, где выбираются депутаты и губернаторы российских регионов, было еще и беспрецедентное голосование по поправкам в Конституцию, которое заняло 7 дней, - отметил Валерий Федоров. - Это крупномасштабное электоральное мероприятие. Мы и к нему готовились, и в ходе голосования проводили экзит-полы. Обычно они проходят с 8 утра до 8 вечера, а здесь длились 7 дней. Затем были и постопросы».

Глава ВЦИОМ сообщил, что нагрузка была большой, но результат стоил работы: исследователи получили много данных, которыми Валерий Федоров и поделился с молодыми представителями избирательных комиссий на форуме.