Общество

Раскрыт секрет российского счастья

Согласно недавним исследованиям ВЦИОМ, в год пандемии люди чувствуют себя менее счастливыми, чем обычно. Тем не менее большинство опрошенных россиян склонны, несмотря на испытания, называть себя счастливыми. Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал эти результаты в ходе программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

Он напомнил, что исследование индекса счастья проводится регулярно, два раза в год, весной и осенью. По словам Валерия Федорова, общее ощущение самочувствия россиян отличается от того, что было лет 15 назад. «Основной минимум индекса счастья фиксировался в феврале 1992 года, - заметил он. - С середины 90-х годов стала подрастать доля «счастливых», в 1998 году снова жесткая посадка, дефолт и с начала 2000-х годов с ростом цен на нефть, приходом Путина, индекс пошел в рост. Были кризисы, но последние годы более-менее ситуация стабильная».

Если сравнить показатели достаточно благополучного 2017 года с нынешним, то большого провала исследователи не зафиксировали: 72 пункта против 66. С точки зрения главы ВЦИОМ, тому есть несколько причин. «Показательны три ответа людей, которые считают себя счастливыми, - пояснил он. - Первый ответ - есть семья, и она благополучна. На втором месте - здоровье, причем не только свое, но и близких. На третьем месте - работа. Это три составляющих счастья. Здесь нет многих элементов, которые явно вкладывают в понятие счастья в других странах. Мы очень умеренны, но это так». Люди, которые считают себя несчастливыми, транслируют те же ценности с точностью до наоборот, называя материальные трудности, падение уровня жизни, плохое состояние здоровья и безработицу.

«29% считает, что среди их знакомых больше счастливых людей, 17% - что больше несчастливых, 46% уверены, что счастливых и несчастливых примерно поровну, - говорит Валерий Федоров. - Баланс позитивный: несмотря на испытания, непонятные перспективы, мы надеемся, верим и довольствуемся малым. Вот секрет российского счастья».