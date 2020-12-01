Общество

Псковича осудили на условный срок за организацию наркопритона

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребление наркотических средств), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В суде установили, что в июне и июле 2020 года, в течение месяца, мужчина употреблял наркотики вместе со своими знакомыми и для этого неоднократно предоставлял помещение своей квартиры, а также посуду и иную хозяйственную утварь. Чтобы скрыть факт употребления, он проводил уборку квартиры и проветривание помещения.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.