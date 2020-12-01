Общество

Чем спасаются россияне от страха перед коронавирусом, рассказал глава ВЦИОМ

Комментируя пандемические страхи и ожидания россиян, руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров озвучил дату перелома отношения россиян к коронавирусу.

«25 сентября начали расти страхи, - сказал он в ходе программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове. - В этот день пошла плохая статистика, появились комментарии властей, и постепенно люди поняли, что вторая волна все же наступила. Это был день перелома. И мы уже два месяца в минорном настроении, мы не ощущаем, что перелом достигнут».

Валерий Федоров подчеркнул, что с уверенностью говорить о дате перелома отношения россиян к коронавирусу можно благодаря уникальному инструменту: всего три организации в мире проводят ежедневные репрезентативные опросы, ВЦИОМ - одна из них. «Каждый день мы опрашиваем 1600 человек в 80 регионах, 500 городов и ПГТ, около 100 сел и деревень, погрешность измерения около 2,5%», - отметил он.

Гость студии пояснил также, что снижает уровень страхов, касающихся пандемии. По его словам, отчасти россияне надеются на вакцину, отчасти на то, что естественным образом инфекция потеряет свою силу и изоляционные мероприятия дадут свои результаты. «Надежда остается чувством номер один в России - ей только и спасаемся, это важный фактор нашего самоощущения», - заявил Валерий Федоров.