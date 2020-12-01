Общество

​​​​Проект МТС поможет псковской молодежи принять участие в программе по сохранению редких животных

МТС и Московский зоопарк запустили творческо-образовательную программу по экологии для детей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, школьники из Псковской области смогут пройти в онлайне просветительский эко-курс и побороться за возможность приехать в Москву на специальный научно-практический курс по сохранению исчезающих видов животных от известных ученых и исследователей.

Фото: пресс-служба МТС

На сайте проекта «Поколение М» дети от шести до 14 лет могут освоить интерактивный курс по изучению редких видов животных и принять участие в творческих конкурсах в пяти номинациях: «Большие панды», «Млекопитающие», «В джунглях», «Заповедникум» и «Что такое зоопарк?». Авторы лучших работ приедут в Московский зоопарк, где встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных, научными сотрудниками и заведующими отделов, станут частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов, а также попробуют себя в роли помощников киперов (сотрудников по уходу за животными). Работы на конкурс можно загрузить на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года.

«В Псковской области вопросам экологии уделяется особое внимание. Мы уверены, что прививать осознанное и бережное отношение к природе нужно еще со школьной скамьи, но использовать для этого стоит нестандартные подходы. Поэтому лейтмотивом седьмого сезона творческого благотворительного проекта МТС "Поколение М" стала экология. Мы предлагаем школьникам пофантазировать на эко тематики в самых разных областях: дизайн одежды, робототехника, актерское мастерство, режиссура и кинопроизводство и многое другое. Уверена, что ребята в Псковской области активно включатся в творчество и мы увидим достойные работы в каждом конкурсном направлении, в том числе и в проекте по защите исчезающих видов животных», - отмечает директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

«Экологическая ситуация в стране и мире может измениться, если мы будем вместе работать над образованием подрастающего поколения, если мы будем формировать правильное мироощущение и уважительное отношение ко всему живому», - прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М», будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта - сайте pokolenie.mts.ru - дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

О «Московском зоопарке»

Природоохранная функция – одна из основных функций деятельности Московского зоопарка. В нашей коллекции находятся редкие и исчезающие виды животных, проводя большие научно-практические наблюдения, мы стараемся восстанавливать их популяции в неволе. Верным спутником природоохранного направления является просветительское. В зоопарке в формате лекционных, образовательных, научно-популярных, интерактивных программ и специально экологических проектах, мы стараемся использовать все многообразие форм просветительской деятельности.