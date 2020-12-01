Общество

Противопожарный инструктаж провели в деревне Литвинка

Профилактический противопожарный рейд прошел в деревне Литвинка Красногородского района 1 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В рамках рейда сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам провели инструктаж, а также распространили среди местных жителей листовки по темам «Пожарная безопасность в жилом секторе», «Необходимые действия при обнаружении пожара», «Пожарная безопасность с газовым оборудованием», «Пожарная безопасность в осенне-зимний период».

Во время инструктажа сотрудники рассказали гражданам об обстановке с пожарами на территории района и рассмотрели основные причины пожаров в частном жилом секторе.

Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, обязательные требования пожарной безопасности в лесах и на приусадебных участках, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.

Мероприятия провели со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер.