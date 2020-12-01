Общество

Жителя Островского района уличили в экстремизме

Островским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении местного жителя, возбужденное межрайонным прокурором.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в суде установлено, что гражданин нарушил Конституцию РФ и федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». 40-летний житель Островского района во «ВКонтакте» разместил публикации, содержащие побуждения к ненависти, вражде, к совершению насильственных действий в отношении полицейских и в отношении представителей Государственной Думы РФ.

Постановлением судьи Островского городского суда гражднин признан виновным в совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенных публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет») и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.