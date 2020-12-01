Общество

В Псковской области открылось новое модульное отделение «Почты России»

Отделение почтовой связи Спасовщина 180534 в Псковском районе полностью укомплектовано и готово к работе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Почты России», оно будет обслуживать около 400 человек.

По функциональности и технической оснащенности современный модульный комплекс равноценен городскому отделению почтовой связи и оказывает весь перечень почтовых услуг: прием и доставку почтовых отправлений, оформление подписки, розничную продажу товаров, финансовые операции, включая выплату пенсий и прием платежей, в том числе за коммунальные услуги, телефонию и Интернет.

В новом помещении созданы все необходимые условия для комфортного пребывания клиентов и работников, отметили в пресс-службе. Системы кондиционирования и обогрева воздуха позволяют отделению работать в любую погоду и время года. Оборудовано рабочее место для оператора, помещение для обслуживания клиентов, есть хозяйственный отсек.

Модуль абсолютно автономен и требует лишь подключения к электросетям. В целях безопасности оснащен охранно-тревожной и пожарной сигнализациями.

«Важно, чтобы жители отдаленных и небольших поселений могли пользоваться услугами почтовой связи наравне с городскими. Модульные отделения почтовой связи сегодня являются оптимальным решением и предоставляют все необходимые услуги нашим клиентам», - отметил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

В состав УФПС Псковской области входят 7 почтамтов, 486 отделений почтовой связи, в том числе 405 – в сельской местности, 67 – городских отделений почтовой связи, 9 – передвижных отделений, также в составе 2 участка курьерской доставки, 2 центра выдачи и приема посылок, 2 центра по работе с юридическими лицами. В управлении работает 2313 сотрудников, среди которых 1017 почтальонов.