Общество

Свыше 1000 гектаров лесов учтено в новой редакции генплана Пскова

Свыше 1000 гектаров лесов учтено в новой редакции Генерального плана Пскова. Об этом 2 декабря в ходе пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова.

Она уточнила, что действующий генплан принят в 2010 году и действует 25 лет, до 2035 года. В ноябре в него были внесены изменения. В первую очередь, по ее словам, они связаны с изменением требований федерального законодательства к документам территориального планирования. Кроме того, накопилась масса заявлений от физических и юридических лиц. Для рассмотрения целесообразности внесения изменений по этим обращениям была создана временная комиссия по внесению изменений в генплан.

В результате этой работы в генплан города добавлены 25 неучтенных ранее улиц и порядка 100 километров дорог. Выделена зона лесов 1086 га. В том числе это зона городских лесов 983 га и 4 га - участки федеральных земель на территории Пскова. Внесены границы зон специального назначения с особыми условиями. Это земли министерства обороны, охранные полосы инженерных коммуникаций, учтены все изменения по проектам охранных зон памятников истории и культуры.

Предусмотрели и новые объекты: 12 дошкольных учреждений, 4 школы, 8 спортивных объектов. Кроме того, в генеральный план вошли региональные объекты - музей-исторический парк «Россия моя история», новая инфекционная больница. Все изменения в генплан 2010 года прошли согласования в федеральных органах и органах администрации Псковской области.