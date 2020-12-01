Общество

Бюджет Пскова на 2021 год будет рассмотрен на сессии гордумы 7 декабря

45-я очередная сессия Псковской городской Думы назначена на понедельник, 7 декабря. В проект основной повестки, опубликованный на официальном сайте города, включено 45 вопросов, в том числе кадровых. В частности, депутаты рассмотрят вопрос о назначении Ирины Стакановой на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова, заслушают отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2020 года, внесут изменения в бюджет на текущий год и рассмотрят проект бюджета Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.

Изменения планируется внести в персональный состав комитетов и комиссии Псковской городской Думы. В блок имущественных вопросов, которые будут рассмотрены на сессии, входят вопросы передачи в безвозмездное пользование УМВД по городу Пскову нежилого помещения на Алехина, 24, без проведения торгов; передачи пристройки к автодрому в Летнем саду в государственную собственность Псковской области. Кроме того, в повестку включен вопрос о принятии здания кинотеатра «Октябрь» в муниципальную собственность.

Также планируется внести изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2020 год и в Правила землепользования и застройки, обсудить вопросы о привлечении бюджетных кредитов в 2021 году, о даче согласия «Горводоканалу» на совершение крупной сделки, связанной с осуществлением хозяйственной деятельности предприятия.

Изменения планируется внести в структуру администрации города Пскова. Напомним, в городской администрации предлагается создать одел по работе со средствами массовой информации администрации города Пскова.

Сессия гордумы состоится в ГКЦ.