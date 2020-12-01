Общество

Готовность детского корпуса инфекционной больницы в Пскове составляет 100%

Строительная готовность детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы составляет 100%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в рамках совещания в режиме видео-конференц-связи с президентом России Владимиром Путиным, пишет официальный Telegram-канал региона.

«Практически вся медицинская техника уже находится на объекте. В течение 10 дней будут завершены пуско-наладочные работы, и объект будет принят в собственность региона», - отметил Михаил Ведерников.

Общая емкость трех корпусов областной инфекционной больницы составляет более 360 коек. «Наряду с высокотехнологичным оборудованием, профессиональными медицинскими кадрами это создает современную и эффективную инфекционную службу, - сказал глава региона. - Со своей стороны мы сейчас работаем над созданием учебно-лабораторного корпуса Псковского государственного университета, что в перспективе позволит принципиально решить проблему дефицита медицинских кадров в регионе».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в ходе совещания рассказала президенту о реализованном проекте, установленном высокотехнологическом оборудовании и современной ПЦР-лаборатории. В лечебном учреждении оборудованы палаты для совместного пребывания матери и ребенка. «С нашей стороны собрана команда профессиональных врачей-педиатров, которые наравне с врачами инфекционистами, пульмонологами будут вести борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19», - сказала она.

Руководитель проекта Военно-строительного комплекса Анатолий Алексеев отметил, что работы были организованы в три смены. К созданию центра привлечено более 400 человек и более 30 единиц техники.

В рамках совещания Владимир Путин обратил внимание, что детский корпус в Пскове - первый, который был возведен усилиями военного ведомства. Всего в стране возведено 30 медицинских учреждений.

«Военные строители и гражданские специалисты на "отлично" справились с поставленной задачей. Все объекты сделаны основательно, с высоким качеством и по графику. Стройка шла практически безостановочно, днем и ночью. При этом использовались самые современные проектные и инженерные решения», - отметил Владимир Путин. Глава государства поблагодарил всех, кто был задействован в строительстве детского корпуса и пожелал успехов в работе, а пациентам - хорошего настроения и здоровья.