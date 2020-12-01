Общество

КПРФ и власти поспорили, кто больше помог бежаницкой многодетной семье

КПРФ не оказывало финансовую помощь в покупке доме бежаницкой многодетной семье. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

В видеоролике, распространяемом студией «Альфа Дедовичи», говорится о том, что депутат районного Собрания, первый секретарь Бежаницкого отделения КПРФ Виктор Зайцев якобы купил многодетной семье Веры Лебедевой дом, сделал водопровод и построил сарай.

«Никакого отношения Виктор Михайлович в финансовом плане к постройке дома не имеет, - пояснил глава района. - Вера Сергеевна приобрела дом за региональный материнский капитал, который составлял 300 тысяч. И 150 тысяч выделили из резервного фонда области. Итого она приобрела дом за 450 тысяч».

Комментарий администрации Бежаницкого района

Водопровод в дом на безвозмездной основе провели силами работников муниципальных предприятий «Услуга» и «Водоканал». «Они врезались в сеть водопровода, принадлежащего ООО "Зеленая лига". И мы договаривались, чтобы разрешили врезаться в эту сеть. Они провели водопровод в дом, а "Услуга" подключила мойку, стиральную машину и так далее», - сказал Сергей Михеев.

А сарай для дров сделали на средства ООО «Промстройпроект», руководитель которой выделил материалы, нанял рабочих и оплатил им работу, добавил Сергей Михеев. По его словам, семья на всех этапах не была оставлена без внимания, ей оказывала помощь районная администрация при содействии областной.

«Коммунисты несколько недостоверно преподнесли свое участие в судьбе семьи Лебедевой», - подчеркнул глава района.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Вера Лебедева так прокомментировала ситуацию: «Они не ожидали, что я скажу Виктору Михайловичу, партии КПРФ спасибо. Я так захотела сказать спасибо человеку, который два года тратил на меня свое время и силы».

Сам Виктор Зайцев указал на то, что никакого конфликта с районной администрацией нет. «Государство не хочет уделять должного внимание многодетным семьям. Изначально администрация района не проявляла инициативу. Мы не пиаримся. Когда наступила зима 2019 года, я опять не видел беспокойства администрации района. А надо было топиться, отапливать помещения чем-то. Нам пиар не нужен, мы просто делаем конкретное дело, чтобы семья мало-мальски жила достойно», - сказал он.