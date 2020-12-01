Общество

Двум псковским медикам вручены благодарности президента РФ за вклад в борьбу с COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 2 декабря, вручил двум псковским медикам благодарности президента РФ. Церемония состоялась после совещания главы государства, на котором губернатор вместе с представителями Минобороны РФ доложили Владимиру Путину о готовности детского многофункционального медицинского центра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга благодарность президента РФ объявлена главному врачу Псковской инфекционной больницы Анастасии Повторейко, а также врачу анастезиологу-реаниматологу Икромжону Назимову.

«Заслуженно, поздравляю, молодцы», - отметил глава региона и пожелал врачам успехов в борьбе с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, в Псковской области по поручению президента России силами министерства обороны РФ создана современная инфекционная служба, отвечающая высоким стандартам. В Пскове и Великих Луках открыты два многофункциональных медицинских центра для взрослых пациентов общей мощностью 300 коек, первых пациентов в ближайшее время примет детский корпус на 60 мест. Подразделения, объединенные в Псковскую областную инфекционную больницу, оснащены современным реанимационным и диагностическим оборудованием.