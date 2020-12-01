Общество

Зимний период обучения начался в псковском десантно-штурмовом соединении ВДВ

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении начался новый учебный год и зимний период обучения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, по традиции новый учебный период начался с торжественного митинга и занятий под руководством командира десантно-штурмового соединения гвардии полковника Сергея Чубарыкина.

В мероприятии приняли участие командование и личный состав соединения, ветераны, помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими. Гости поздравили личный состав с наступлением нового этапа боевой учебы и пожелали успехов в предстоящих мероприятиях боевой подготовки.

Командир соединения Сергей Чубарыкин отметил успехи прошедшего учебного года и обратил внимание, что предстоит насыщенный мероприятиями боевой подготовки учебный год.

Зимний период обучения начался с занятий по военно-политической подготовке. Первый час занятий с управлением соединения и личным составом десантно-штурмового полка провел лично командир гвардейского соединения.