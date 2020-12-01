Общество

Молодежный парламент предлагает псковичам проверить знания о военной истории

Члены Молодежного парламента при Псковской областном Собрании депутатов вышли на улицы Пскова, чтобы пригласить горожан к участию в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Тестирование пройдет 3 декабря на сайте проекта и в образовательных учреждениях региона.

Из-за пандемии коронавируса сроки проведения акции пришлось дважды менять: изначально тестирование планировалось на апрель, но было перенесено на осень, а затем передвинуто еще раз. Дата 3 декабря выбрана неслучайно – в России отмечается День Неизвестного солдата.

«Мы вышли на улицу, чтобы привлечь внимание псковичей к онлайн-тесту по истории Великой Отечественной войны на сайте проекта "Большая история". В большей степени мы старались подходить к молодежи, и не только раздавали им информационные листовки, но и задавали несколько вопросов, связанных с нашим регионом, например, когда началась оккупация Пскова немецко-фашистскими захватчиками. К сожалению, ответили правильно единицы», - рассказала председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова.

По ее словам, только шесть субъектов РФ, среди которых и Псковская область, воспользовались возможностью дополнить основной тест, состоящий из 30 вопросов, региональным компонентом.

«В апреле этого года, когда члены Молодежного парламента по собственной инициативе решили провести региональное онлайн-тестирование, мы совместно с историками подготовили 25 вопросов о военной истории псковского края. Несколько из них, касающиеся имен героев и основных дат, мы решили включить в тест еще раз по одной простой причине – на наш взгляд, ответы на эти вопросы должны знать все жители Псковской области. Региону будет посвящено 10 вопросов, - сообщила председатель Молодежного парламента. – Мне кажется, что от участия в тестировании, людей зачастую останавливает боязнь дать неправильный ответ, но этого не нужно стесняться. Вопросы, действительно, непростые, но при этом они очень разноплановые и интересные. Вот я, например, не коренная псковичка, и раньше мало что знала о руководителе подпольной молодежной организации в Острове Клавдии Назаровой, хотя, много-много раз в своей жизни слышала "крылатую фразу", которую, как оказалось, произнесла именно Клавдия Назарова перед казнью. Об этом я узнала, принимая участие в тесте».

Как пояснила Юлия Лысова, из-за эпидемиологической ситуации привычный формат проекта изменен: в прошлые годы площадки для тестирования на базе образовательных учреждений были доступны для всех желающих, на этот раз они предназначены исключительно для обучающихся.

Тестирование на офлайн-площадках стартует в 11.00 часов, на сайте проекта «Большая история» знания о Великой Отечественной войне можно будет проверить в течение всего дня.

Еще до начала акции Псковская область установила рекорд: количество площадок в образовательных учреждениях по сравнению с последним тестированием увеличилось почти втрое – с 53 до 145. Кроме того, впервые в тестировании примут участие не только школьники и студенты вузов, но и учащиеся колледжей.

Напомним, международная акция «Тест по истории Отечества» проводится с 2015 года в рамках федерального проекта Молодежного парламента при Госдуме «Каждый день горжусь Россией!». В Псковской области проект курирует Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.