Общество

Индексация окладов федеральных госслужащих заморожена до 2022 года

Совет Федерации одобрил «заморозить» ежегодную индексацию окладов федеральных гражданских служащих до 1 января 2022 года. Соответствующие изменения вносятся в закон о государственной гражданской службе РФ, пишет ТАСС.

Согласно документу, оклады федеральных госслужащих индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Как отметил зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин, документ согласуется с законом о бюджете на предстоящие три года.

Сенатор пояснил, что речь идет об оптимизации бюджетных расходов и их сокращении на государственное управление.

«К великому сожалению, ситуация глобальная, и ситуация в бюджетной сфере складывается таким образом, что необходимо согласиться с предложением правительства и на предстоящий год действие этой нормы приостановить, надеясь на то, что по истечении этого периода возникнут возможности реализовывать данное положение закона», - отметил сенатор.