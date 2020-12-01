Общество

Владимир Путин назвал тех, кому вакцину от коронавируса поставят в первую очередь

По поручению президента России Владимира Путина на следующей неделе в стране начнется масштабная вакцинация от коронавируса отечественным препаратом «Эпиваккорона». Глава государства распорядился об этом во время видеосвязи с регионами, посвященной открытию построенных Минобороны медицинских центров.

«Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», - обратился Владимир Путин к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.

Он сообщил, что в ближайшие дни количество произведенных доз вакцины достигнет 2 млн единиц. В первую очередь, будут привиты россияне из групп риска – врачи и педагоги.

Во время видеоконференции состоялось включение из Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников доложил о готовности на 100% третьего – детского – корпуса новой областной инфекционной больницы.