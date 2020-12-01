Общество

Александр Козловский привез подарки великолукским детям

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский в среду, 2 декабря, побывал в великолукском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Он привез подарки от партии и вручил их руководителю учреждения Ирине Гололобовой. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе реготделения партии.

«Очень приятно получить от вас подарки, - сказала педагог. - Такое внимание приятно и ценно. Это всегда очень трогательно. Детям тоже будет приятно, они вас знают».

В Центре помощи воспитываются 62 ребенка. Среди них 15 – это сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

«Ваш труд основан на милосердии, на любви. Вы - опора для ваших воспитанников, пример во всем, вы - их семья», - сказал депутат педагогам, передавая подарки.