Общество

Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19

В течение последней недели в Псковской области ощутимо выросло количество выявленных случаев коронавируса: если неделю назад фиксировалось 178 новых инфицированных в день, то на данный момент - 199. Телефоны поликлиник, Скорой помощи, регионального комитета по здравоохранению и Роспотребнадзора раскалены докрасна: без преувеличения - тысячи жителей пытаются дозвониться, чтобы вызвать врача или получить ответы на многочисленные вопросы.

Мы обобщили основные рекомендации, которые дают псковские медики по самым важным моментам, связанным с уходом на самоизоляцию, процессами тестирования, получения больничных листов, и подготовили памятку, как действовать в той или иной ситуации.

Если у вас поднялась температура и появился кашель/пропало обоняние

Найдите свой полис ОМС и позвоните в районную поликлинику, к которой вы прикреплены. По возможности ограничьте до минимума контакты с близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение. В ожидании врача пейте больше жидкости, можно заварить травяной чай с лимоном на основе имбиря или ромашки. Не стоит сразу бежать в аптеку за антиковидными препаратами и антибиотиками. А вот жаропонижающие средства - маст-хэв.

Медик проведет осмотр, даст рекомендации по лечению и уточнит, какой больничный вам предпочтительнее - бумажный или электронный.

Если врач не пришел в тот же день, не паникуйте: загруженность медиков сейчас выросла в разы (в том случае, если вы пригласили врача на дом ближе к вечеру, медик, возможно, придет на следующий день, так как в это время основная часть вызовов уже разобрана). Для уточнения всей необходимой информации по визиту врача вы можете позвонить в регистратуру поликлиники.

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Врач сделает назначение и скажет, когда вам приходить в следующий раз, даст номер телефона, по которому надо позвонить, чтобы вас записали на прием. Не забудьте о звонке: сделать его необходимо, так как списки пациентов формируются на несколько дней вперед из-за большого количества заболевших.

Если вам не дозвониться до поликлиники

Из-за увеличившейся нагрузки зачастую дозвониться до регистратуры сложно. Например, на прошлой неделе губернатором была озвучена информация о том, что в Псковскую городскую поликлинику 24 ноября поступило 800 вызовов врачей на дом.

Совет псковского общественника, фельдшера отделения неотложной помощи Псковской городской поликлиники Ивана Васильева: «Мы живем в современном мире, когда под боком есть Интернет. На сайте всех поликлиник есть телефон приемной главного врача и начмеда. Если трубку не берут, или телефон постоянно занят, или есть ощущение, что трубку попросту сняли, звоните в приемную, опишите ситуацию и оформите вызов».

Кроме того, вызвать врача может кто-нибудь из родных, обратившись непосредственно в поликлинику по месту жительства.

Также при региональном комитете по здравоохранению работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам коронавируса: 8 (800) 444-10-41 и (8112) 29-91-03. Недавно заработал единый номер 122 - это телефон единой службы, через которую жители c коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь. В настоящее время все мобильные операторы сделали бесплатными звонки на данный номер.

Если не в поликлинику, то, может, позвонить в Скорую?

Звонить из-за плохого самочувствия по телефону 103 не стоит: бригады скорой не приезжают на вызовы из-за температуры 37,5 и других симптомов ОРВИ. Они оказывают помощь в ситуациях, угрожающих жизни.

«Есть понятие «заболевание», а есть - "состояние, угрожающее жизни", - объясняет фельдшер Иван Васильев. - Если вы задыхаетесь, очень плохо себя чувствуете, ощущаете сильную слабость, потливость, вызывайте скорую». По словам медика, задержки по выездам бригад неотложки связаны с валом вызовов просто по поводу температуры и покашливания. «Если вы задыхаетесь, не надо жаловаться на температуру, - подчеркивает Иван Васильев. - Так и говорите: я задыхаюсь, не могу дойти, мне тяжело, помогите мне, пожалуйста. Бригада приедет. Возможно, не уложится в норматив, но быстрее, чем к тому, кто просто вызвал Скорую из-за температуры 37 и кашля. Важно правильно формулировать жалобы».

По словам врача Псковской городской станции скорой медицинской помощи, депутата Псковского областного Собрания Артура Гайдука, люди часто признаются, что вызывают Скорую, потому что не могут дозвониться до поликлиники. «Я сам пытался - там либо короткие звонки, либо никто не берет трубку, - говорит он. - Все в конце концов выливается на скорую помощь. Фактически скорая помощь выполняет двойную-тройную нагрузку». Так, по словам Артура Гайдука, в его позапрошлое дежурство на 21.00 уже было принято больше 100 вызовов.

Если не найти лекарство

Чтобы не терять драгоценное время, перед походом в аптеку можно убедиться в том, что нужные вам лекарственные препараты есть.

«Информацию о наличии того или иного препарата возможно уточнять по телефону конкретной аптеки, - пояснили нам в ГКУЗ ПО «Управление фармации». - В крупных аптечных сетях («Будь здоров», «Калина Фарм») имеются специализированные сайты и номера единых справочных служб. В действующей версии Временных методических рекомендаций Минздрава России по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторные схемы лечения включены антибиотики Азитромицин, Амоксициллин, Амоксициллин+клавулановая кислота, Кларитромицин, Моксифлоксацин, Левофлоксацин, а также противовирусные средства Умифеновир, Интерферон альфа, Фавипиравир. Наиболее часто медицинскими работниками в настоящее время выписываются препараты Умифеновир, Интерферон альфа, Азитромицин».

Бесплатные лекарства положены пациентам, у которых подтверждена легкая форма коронавирусной инфекции и которые лечатся на дому. Следовательно, для этого нужно пройти тест по направлению лечащего врача. Дополнительные лекарства, которые нужны для облегчения других симптомов заболевания, бесплатно не выделяются. Для пациентов со средней и тяжелой формой коронавируса обеспечивается лечение в стационаре. В этом случае больные будут изначально получать лекарства за счет государства.

Если у вас нет температуры, но вы контактировали с человеком, у которого подтвердился коронавирус

Как сообщили нам сотрудники горячей линии Роспотребнадзора по Псковской области (телефон (8112)66-28-20), определение круга контактных лиц происходит следующим образом. Организация, которая выявила положительный тест, передает экстренное извещение в Центр гигиены и эпидемиологии, где инфицированное лицо заносят в списки. Больной звонит в Центр гигиены и эпидемиологии (тел.62-15-43, 66-29-81) - так определяется круг его контактов за последние несколько дней, их также вносят в базу данных. Центр гигиены посылает контактным лицам сообщение по SMS или в WhatsApp о том, что они должны уйти на самоизоляцию с обозначением дат (с такого-то по такое-то число). Иногда контактных обзванивают сотрудники Центра и сообщают о необходимости самоизолироваться.

Роспотребнадзором выдается предписание в адрес поликлиники, к инфицированному выходит врач (у больного повторно берут тест на коронавирус до первого отрицательного результата), а за контактными лицами устанавливается меднаблюдение: по телефону звонит дежурный врач и опрашивает, какое состояние здоровья, есть ли температура. В случае необходимости, если есть подозрение на болезнь, - назначают тест.

Больничный контактным родственникам открывают дистанционно на 14 дней. Для этого надо связаться со своей поликлиникой.

Если требуется сдать анализы на коронавирусную инфекцию

Обязательному обследованию на COVID-19 подлежат следующие категории граждан:

– вернувшиеся в Россию с признаками респираторных заболеваний;

– граждане с диагнозом «внебольничная пневмония»;

– граждане старше 65 лет с симптомами ОРВИ;

– медицинские работники, имеющие риск заражения, – раз в неделю или чаще;

– находящиеся в учреждениях ФСИН и персонал при условии появления симптомов ОРВИ.

Для постановки диагноза проведение однократного теста недостаточно. Если человек не имеет симптомов ОРВИ, то ему исследования проводят два раза.

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Добровольное платное тестирование (ПРЦ-тест или тест на антитела) может пройти любой желающий без врачебного направления, не имеющий признаков простудных заболеваний и не контактировавший с людьми, инфицированными COVID-19:

- в лаборатории ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» (АнтиСПИД) на улице Кузнецкой, 23,

- в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресу г. Псков, ул. Гоголя, 17;

- в частных лабораториях, например, «Лидер», «Профессор», «Хеликс»

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Если прошло 48 часов, но вы так и не получили результаты анализов

Согласно постановлению Роспотребнадзора, тесты на COVID-19 должны проверяться не дольше 48 часов. Результаты можно узнать на сайте стопкоронавирус.псков.рф. Также их сообщают лично больному путем SMS-информирования или обзвона.

«Если вы не находите результаты, возможно, сведения еще заносятся в систему», - объяснил губернатор региона Михаил Ведерников в одном из своих видеоэфиров. Задержки могут возникнуть и в том случае, если вы сдавали анализы в Центре гигиены или Великолукской лаборатории (их подключили к системе позже остальных).

На данный момент в регионе делается около 1500 тестов в сутки силами государственных и коммерческих лабораторий, по словам главы региона.

Если надо оформить больничный

«Списки Роспотребнадзора скидываются в поликлинику. Иногда с опозданием, но с указанием даты, когда пациент заболел, - рассказывает фельдшер Иван Васильев. - На основании этих списков больничный выписывается задним числом». По словам медика, если пациенту надо выйти на работу в выходной день, а он заболел, для выписки больничного надо либо вызвать скорую помощь, которая потом отправит в поликлинику спецталон посещения, на основании которого будет выдана справка, либо самостоятельно доехать до приемного покоя в больницу - факт обращения в медучреждение является основанием для выписки больничного листа задним числом.

Как оформить электронный больничный на время карантина: информация - ЗДЕСЬ.

Если на самоизоляцию отправляют ребёнка, контактировавшего с больным в детском саду или школе, то при отсутствии признаков заболевания больничный лист по уходу в таком случае родителям выдают лишь на детей до 7 лет. Если же признаки заболевания есть, доктор может выписать его и на школьников. Родители считаются так называемыми «контактными второго порядка», поэтому их на самоизоляцию до получения результатов тестирования ребёнка не отправляют. Если же тест оказался положительным - предписание на самоизоляцию выпишут всей семье.

Будьте здоровы и при первых признаках болезни обращайтесь к врачу! Остались вопросы? Задавайте их в комментариях - мы зададим их псковским медикам!

Елена Никитина