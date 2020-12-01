Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартирный вопрос
ПСБ Факторы роста
С двух ног в один сапог
Чем больше делается, тем больше хочется
Новогодний Корпоратив
75 лет спустя Год памяти и славы
Назад в прошлое
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Общество 01.12.2020 10:520 С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 03.12.2020 10:220 Мишустин поручил утвердить правила доставки вакцины против короновируса 03.12.2020 10:191 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19 03.12.2020 10:150 Больше года полицейские ищут пропавшего псковича 03.12.2020 10:090 В европейской части России с 5 декабря начнется похолодание 03.12.2020 10:000 Псковский кабельный завод признали банкротом
 
 
 
Самое популярное 02.12.2020 10:0014 Вирус атакует: личные истории псковичей 30.11.2020 07:008 Почти 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 30.11.2020 16:020 Тала Нещадимова рассказала, каким будет декабрь в Псковской области 02.12.2020 13:2031 Журналиста «Эхо Москвы» в Пскове вызвали на допрос из-за критики депутата Госдумы 30.11.2020 10:502 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19

03.12.2020 10:19|ПсковКомментариев: 1

В течение последней недели в Псковской области ощутимо выросло количество выявленных случаев коронавируса: если неделю назад фиксировалось 178 новых инфицированных в день, то на данный момент - 199. Телефоны поликлиник, Скорой помощи, регионального комитета по здравоохранению и Роспотребнадзора раскалены докрасна: без преувеличения - тысячи жителей пытаются дозвониться, чтобы вызвать врача или получить ответы на многочисленные вопросы.

Мы обобщили основные рекомендации, которые дают псковские медики по самым важным моментам, связанным с уходом на самоизоляцию, процессами тестирования, получения больничных листов, и подготовили памятку, как действовать в той или иной ситуации.

 

Если у вас поднялась температура и появился кашель/пропало обоняние

Найдите свой полис ОМС и позвоните в районную поликлинику, к которой вы прикреплены. По возможности ограничьте до минимума контакты с близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение. В ожидании врача пейте больше жидкости, можно заварить травяной чай с лимоном на основе имбиря или ромашки. Не стоит сразу бежать в аптеку за антиковидными препаратами и антибиотиками. А вот жаропонижающие средства - маст-хэв.

Медик проведет осмотр, даст рекомендации по лечению и уточнит, какой больничный вам предпочтительнее - бумажный или электронный.

Если врач не пришел в тот же день, не паникуйте: загруженность медиков сейчас выросла в разы (в том случае, если вы пригласили врача на дом ближе к вечеру, медик, возможно, придет на следующий день, так как в это время основная часть вызовов уже разобрана). Для уточнения всей необходимой информации по визиту врача вы можете позвонить в регистратуру поликлиники.

Врач сделает назначение и скажет, когда вам приходить в следующий раз, даст номер телефона, по которому надо позвонить, чтобы вас записали на прием. Не забудьте о звонке: сделать его необходимо, так как списки пациентов формируются на несколько дней вперед из-за большого количества заболевших.

Если вам не дозвониться до поликлиники

Из-за увеличившейся нагрузки зачастую дозвониться до регистратуры сложно. Например, на прошлой неделе губернатором была озвучена информация о том, что в Псковскую городскую поликлинику 24 ноября поступило 800 вызовов врачей на дом. 

Совет псковского общественника, фельдшера отделения неотложной помощи Псковской городской поликлиники Ивана Васильева: «Мы живем в современном мире, когда под боком есть Интернет. На сайте всех поликлиник есть телефон приемной главного врача и начмеда. Если трубку не берут, или телефон постоянно занят, или есть ощущение, что трубку попросту сняли, звоните в приемную, опишите ситуацию и оформите вызов».

Кроме того, вызвать врача может кто-нибудь из родных, обратившись непосредственно в поликлинику по месту жительства.

Также при региональном комитете по здравоохранению работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам коронавируса: 8 (800) 444-10-41 и (8112) 29-91-03. Недавно заработал единый номер 122 - это телефон единой службы, через которую жители c коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь. В настоящее время все мобильные операторы сделали бесплатными звонки на данный номер.

Если не в поликлинику, то, может, позвонить в Скорую?

Звонить из-за плохого самочувствия по телефону 103 не стоит: бригады скорой не приезжают на вызовы из-за температуры 37,5 и других симптомов ОРВИ. Они оказывают помощь в ситуациях, угрожающих жизни.

«Есть понятие «заболевание», а есть - "состояние, угрожающее жизни", - объясняет фельдшер Иван Васильев. - Если вы задыхаетесь, очень плохо себя чувствуете, ощущаете сильную слабость, потливость, вызывайте скорую». По словам медика, задержки по выездам бригад неотложки связаны с валом вызовов просто по поводу температуры и покашливания. «Если вы задыхаетесь, не надо жаловаться на температуру, - подчеркивает Иван Васильев. - Так и говорите: я задыхаюсь, не могу дойти, мне тяжело, помогите мне, пожалуйста. Бригада приедет. Возможно, не уложится в норматив, но быстрее, чем к тому, кто просто вызвал Скорую из-за температуры 37 и кашля. Важно правильно формулировать жалобы».

По словам врача Псковской городской станции скорой медицинской помощи, депутата Псковского областного Собрания Артура Гайдука, люди часто признаются, что вызывают Скорую, потому что не могут дозвониться до поликлиники. «Я сам пытался - там либо короткие звонки, либо никто не берет трубку, - говорит он. - Все в конце концов выливается на скорую помощь. Фактически скорая помощь выполняет двойную-тройную нагрузку». Так, по словам Артура Гайдука, в его позапрошлое дежурство на 21.00 уже было принято больше 100 вызовов.

Если не найти лекарство

Чтобы не терять драгоценное время, перед походом в аптеку можно убедиться в том, что нужные вам лекарственные препараты есть.

«Информацию о наличии того или иного препарата возможно уточнять по телефону конкретной аптеки, - пояснили нам в ГКУЗ ПО «Управление фармации». - В крупных аптечных сетях («Будь здоров», «Калина Фарм») имеются специализированные сайты и номера единых справочных служб. В действующей версии Временных методических рекомендаций Минздрава России по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторные схемы лечения включены антибиотики Азитромицин, Амоксициллин, Амоксициллин+клавулановая кислота, Кларитромицин, Моксифлоксацин, Левофлоксацин, а также противовирусные средства Умифеновир, Интерферон альфа, Фавипиравир. Наиболее часто медицинскими работниками в настоящее время выписываются препараты Умифеновир, Интерферон альфа, Азитромицин».

Бесплатные лекарства положены пациентам, у которых подтверждена легкая форма коронавирусной инфекции и которые лечатся на дому. Следовательно, для этого нужно пройти тест по направлению лечащего врача. Дополнительные лекарства, которые нужны для облегчения других симптомов заболевания, бесплатно не выделяются. Для пациентов со средней и тяжелой формой коронавируса обеспечивается лечение в стационаре. В этом случае больные будут изначально получать лекарства за счет государства.

Если у вас нет температуры, но вы контактировали с человеком, у которого подтвердился коронавирус

Как сообщили нам сотрудники горячей линии Роспотребнадзора по Псковской области (телефон (8112)66-28-20), определение круга контактных лиц происходит следующим образом. Организация, которая выявила положительный тест, передает экстренное извещение в Центр гигиены и эпидемиологии, где инфицированное лицо заносят в списки. Больной звонит в Центр гигиены и эпидемиологии (тел.62-15-43, 66-29-81) - так определяется круг его контактов за последние несколько дней, их также вносят в базу данных. Центр гигиены посылает контактным лицам сообщение по SMS или в WhatsApp о том, что они должны уйти на самоизоляцию с обозначением дат (с такого-то по такое-то число). Иногда контактных обзванивают сотрудники Центра и сообщают о необходимости самоизолироваться.

Роспотребнадзором выдается предписание в адрес поликлиники, к инфицированному выходит врач (у больного повторно берут тест на коронавирус до первого отрицательного результата), а за контактными лицами устанавливается меднаблюдение: по телефону звонит дежурный врач и опрашивает, какое состояние здоровья, есть ли температура. В случае необходимости, если есть подозрение на болезнь, - назначают тест.

Больничный контактным родственникам открывают дистанционно на 14 дней. Для этого надо связаться со своей поликлиникой. 

Если требуется сдать анализы на коронавирусную инфекцию

Обязательному обследованию на COVID-19 подлежат следующие категории граждан:

– вернувшиеся в Россию с признаками респираторных заболеваний;

– граждане с диагнозом «внебольничная пневмония»;

– граждане старше 65 лет с симптомами ОРВИ;

– медицинские работники, имеющие риск заражения, – раз в неделю или чаще;

– находящиеся в учреждениях ФСИН и персонал при условии появления симптомов ОРВИ.

Для постановки диагноза проведение однократного теста недостаточно. Если человек не имеет симптомов ОРВИ, то ему исследования проводят два раза.

Смотрите также
21.11.2020 17:499 Со следующей недели тестирование псковичей на коронавирус будет проводиться за 48 часов

Добровольное платное тестирование (ПРЦ-тест или тест на антитела) может пройти любой желающий без врачебного направления, не имеющий признаков простудных заболеваний и не контактировавший с людьми, инфицированными COVID-19:

- в лаборатории ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» (АнтиСПИД) на улице Кузнецкой, 23,

- в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресу г. Псков, ул. Гоголя, 17;

- в частных лабораториях, например, «Лидер», «Профессор», «Хеликс»

Смотрите также
02.06.2020 13:145 Где в Пскове платно сдать тест на COVID-19

Если прошло 48 часов, но вы так и не получили результаты анализов

Согласно постановлению Роспотребнадзора, тесты на COVID-19 должны проверяться не дольше 48 часов. Результаты можно узнать на сайте стопкоронавирус.псков.рф. Также их сообщают лично больному путем SMS-информирования или обзвона.

Смотрите также
20.11.2020 16:050 SMS-рассылку с результатами тестов на COVID-19 запустят в Псковской области

«Если вы не находите результаты, возможно, сведения еще заносятся в систему», - объяснил губернатор региона Михаил Ведерников в одном из своих видеоэфиров. Задержки могут возникнуть и в том случае, если вы сдавали анализы в  Центре гигиены или Великолукской лаборатории (их подключили к системе позже остальных).

На данный момент в регионе делается около 1500 тестов в сутки силами государственных и коммерческих лабораторий, по словам главы региона.  

Если надо оформить больничный

«Списки Роспотребнадзора скидываются в поликлинику. Иногда с опозданием, но с указанием даты, когда пациент заболел, - рассказывает фельдшер Иван Васильев. - На основании этих списков больничный выписывается задним числом». По словам медика, если пациенту надо выйти на работу в выходной день, а он заболел, для выписки больничного надо либо вызвать скорую помощь, которая потом отправит в поликлинику  спецталон посещения, на основании которого будет выдана справка, либо самостоятельно доехать до приемного покоя в больницу - факт обращения в медучреждение является основанием для выписки больничного листа задним числом.

Как оформить электронный больничный на время карантина: информация - ЗДЕСЬ.  

Если на самоизоляцию отправляют ребёнка, контактировавшего с больным в детском саду или школе, то при отсутствии признаков заболевания больничный лист по уходу в таком случае родителям выдают лишь на детей до 7 лет. Если же признаки заболевания есть, доктор может выписать его и на школьников. Родители считаются так называемыми «контактными второго порядка», поэтому их на самоизоляцию до получения результатов тестирования ребёнка не отправляют. Если же тест оказался положительным - предписание на самоизоляцию выпишут всей семье.

Будьте здоровы и при первых признаках болезни обращайтесь к врачу! Остались вопросы? Задавайте их в комментариях - мы зададим их псковским медикам!

Елена Никитина

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Затронул ли вас коронавирус?
В опросе приняло участие 318 человек
03.12.2020, 10:480 Ремонт улицы Инженерной от Труда до Алтаева обещают обещают завершить через неделю 03.12.2020, 10:340 Работы юных художников из Псковской области вошли в онлайн-выставку Музея Победы 03.12.2020, 10:292 Подрядчик «идеально» сделал люки на ремонтируемой улице Школьной в Пскове 03.12.2020, 10:280 Сайты по продаже дипломов заблокировал прокурор Красногородского района
03.12.2020, 10:220 Мишустин поручил утвердить правила доставки вакцины против короновируса 03.12.2020, 10:191 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19 03.12.2020, 10:150 Больше года полицейские ищут пропавшего псковича 03.12.2020, 10:090 В европейской части России с 5 декабря начнется похолодание
03.12.2020, 10:000 Псковский кабельный завод признали банкротом 03.12.2020, 09:470 Во втором полугодии 2020 года предприниматели СЗФО стали чаще регистрировать бизнес в Сбербанке 03.12.2020, 09:351 Специалисты назвали наиболее частый источник заражения коронавирусом 03.12.2020, 09:230 Бесхозное строение сгорело в плюсской деревне Любинск
03.12.2020, 09:060 В РФ вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС 03.12.2020, 09:031 4 мины обезврежены в Пустошкинском районе 03.12.2020, 08:550 В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью 03.12.2020, 08:460 Продолжается прием творческих работ на конкурс «Экореклама-60»
03.12.2020, 08:310 Эксперт оценил рост популярности переводов через систему быстрых платежей 03.12.2020, 08:200 Об истории почитания известного псковского святого расскажут сегодня на Александро- Невских беседах 03.12.2020, 08:123 Ученые сообщили о двукратном росте смертности от COVID после митингов 03.12.2020, 08:000 Банки сократят число «антиотмывочных» проверок бизнеса
03.12.2020, 07:470 Представители почты Деда Мороза назвали самые популярные желания россиян 03.12.2020, 07:350 Больные гепатитом пожаловались на нехватку медпомощи 03.12.2020, 07:232 Квартиры в новостройках России могут подорожать на 12% в 2021 году 03.12.2020, 07:120 В России запретят продавать «веселящий газ»
03.12.2020, 07:003 Более 13 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области 02.12.2020, 23:571 У стоящего на психиатрическом учете жителя Псковской области нашли водительские права 02.12.2020, 23:315 Оксана Федорова в день рождения мужа выложила совместное фото и посвятила супругу стихотворение 02.12.2020, 23:190 Книга «Несвятые святые» вошла в число самых продаваемых книг десятилетия по версии Ozon
02.12.2020, 23:040 «Невидимое государство» начало на «Госуслугах» сбор согласий россиян 02.12.2020, 22:481 Псковская школа №11 отмечает 84-летие 02.12.2020, 22:243 Блогер вел прямую трансляцию с умершей девушкой в кадре 02.12.2020, 22:060 В Псковской области 70 человек высаживали сеянцы сосны и ели
02.12.2020, 21:472 Утренники в детских садах разрешат перед Новым годом в Псковской области 02.12.2020, 21:444 Более миллиона человек окажутся в Псковской области на новогодних праздниках 02.12.2020, 21:210 Койки в лечебницах Псковской области загружены на 72% 02.12.2020, 21:1912 Реплика Донецкого: «Экстремизма» нет. А если найдут? 
02.12.2020, 21:170 Псковский десятиклассник предложил решение глобальной проблемы человечества 02.12.2020, 20:520 «С чего начинается Родина», нарисовали псковские дети 02.12.2020, 20:373 Видеоприглашение в свой регион предлагают записать псковичам 02.12.2020, 20:113 Александр Козловский привез подарки великолукским детям
02.12.2020, 19:530 Псковичам рассказали, можно ли зарегистрировать в собственность недостроенную недвижимость 02.12.2020, 19:360 Антон Минаков о возвращении на пост, проекте бюджета и о самом серьезном испытании 02.12.2020, 19:290 Провокационный пост телеграм-канала о митрополите Тихоне прокомментировали в Псковской епархии 02.12.2020, 19:264 Выгружавшие строительный мусор к контейнерам в псковском дворе попали на фото
02.12.2020, 19:033 Владимир Путин назвал тех, кому вакцину от коронавируса поставят в первую очередь 02.12.2020, 18:475 Опубликовано видео работы нового светофора на круге Индустриальная-Инженерная 02.12.2020, 18:420 Индексация окладов федеральных госслужащих заморожена до 2022 года 02.12.2020, 18:429 Путин отправил Чубайса в отставку
02.12.2020, 18:338 Накопительную часть пенсии россиян снова заморозили 02.12.2020, 18:240 Зимний период обучения начался в псковском десантно-штурмовом соединении ВДВ 02.12.2020, 18:120 Tele2 и Ericsson обновили IoT-платформу для предприятий 02.12.2020, 18:066 ВОЗ рекомендует носить маски по новым правилам
02.12.2020, 17:590 Молодежный парламент предлагает псковичам проверить знания о военной истории 02.12.2020, 17:553 Археологические работы ведутся в Псковском кремле 02.12.2020, 17:480 В филиалы вневедомственной охраны Псковской области требуются сотрудники 02.12.2020, 17:410 Новогодняя фотосессия состоялась у финалисток «Миссис Псков»
02.12.2020, 17:340 Двум псковским медикам вручены благодарности президента РФ за вклад в борьбу с COVID-19 02.12.2020, 17:333 Чем спасаются россияне от страха перед коронавирусом, рассказал глава ВЦИОМ 02.12.2020, 17:190 Небольшой снег и гололедица ожидаются в Псковской области в четверг 02.12.2020, 17:152 Делай раз
02.12.2020, 17:090 КПРФ и власти поспорили, кто больше помог бежаницкой многодетной семье 02.12.2020, 17:027 Никто не собирается принудительно отбирать земельные участки у садоводов - Валентина Зубова 02.12.2020, 16:560 «Университет третьего возраста» провел лекции в Пскове 02.12.2020, 16:450 Кому отдадут голоса российские избиратели в 2021 году - прогнозы социолога
02.12.2020, 16:370 Бюджет Пскова на 2021 год будет рассмотрен на сессии гордумы 7 декабря 02.12.2020, 16:330 Готовность детского корпуса инфекционной больницы в Пскове составляет 100% 02.12.2020, 16:250 За кражу велосипеда жительнице Красногородска грозит до 2 лет лишения свободы 02.12.2020, 16:2014 Доносом и злоупотреблением властью назвал Константин Калиниченко заявление депутата Васильева
02.12.2020, 16:127 Продавцы имеют право отказать в обслуживании клиентам без масок - Верховный суд 02.12.2020, 16:043 Пыталовский суд рассмотрит дело о краже индюка 02.12.2020, 15:590 О подвиге Владимира Струтинского рассказали в рамках конкурса «20 героев Псковщины» 02.12.2020, 15:520 УФАС возбудило десять дел после проверки постов псковских кафе и ресторанов в соцсетях
02.12.2020, 15:450 В России продают книгу, переведенную Яндекс.Переводчиком за 40 секунд 02.12.2020, 15:386 Возможен ли в России белорусский сценарий - мнение участника Форума МТИК 02.12.2020, 15:240 Свыше 1000 гектаров лесов учтено в новой редакции генплана Пскова 02.12.2020, 15:120 В Печорах обновят дорогу к железнодорожной станции за счет нацпроекта
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.