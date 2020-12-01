Общество

Псковский десятиклассник предложил решение глобальной проблемы человечества

Проект «Умная трость» десятиклассника Псковской инженерно-лингвистической гимназии Станислава Фёдорова признан лучшим во всероссийском конкурсе проектов кружкового движения «Rukami» в специальной номинации для проектов, решающих глобальные проблемы человечества «Сделай мир лучше» (Профи).

За победу боролись почти девятьсот проектов со всей страны. На конкурс были приняты актуальные инженерные и научно-технические решения. Все они должны были быть созданы или технологически усовершенствованы своими руками. В представленных проектах оценивалась сложность решения инженерной, технической и цифровой задачи, оригинальность устройства и завершенность проекта, внешний вид и качество сборки. Наиболее успешные конкурсные проекты получат свое дальнейшее развитие, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования Пскова.

Разработка «Умная трость» представлена в двух комплектациях — для людей с проблемами зрения и с проблемами опорно-двигательного аппарата. Трость оснащена ультразвуковым дальномером и GPS-датчиком. Есть кнопка «SOS» и датчик пульса для экстренных случаев. При падении трости сработает датчик удара и включит звуковой сигнал.

«В числе победителей конкурса талантливые разработки, по-настоящему яркие визионерские проекты. Приятно, что многие из них направлены на решение социально важных проблем и помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Точно знаю, имена их создателей мы услышим ещё не единожды, они продолжат работу и выйдут со своим изобретением на реальный рынок», — отметила руководитель проекта «Rukami» и директор Центра поддержки проектов по развитию талантов Национальной технологической инициативы Наталья Смелкова.