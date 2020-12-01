Общество

Утренники в детских садах разрешат перед Новым годом в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире программы «Факты» на телеканале «Россия 24» анонсировал проведение в детских садах региона предновогодних утренников. Особенностью этого года, связанной с эпидемиологической обстановкой, станет запрет на участие в таких праздниках сторонних аниматоров.

«Остаётся запрет на массовые мероприятия, корпоративы, проведение больших школьных и детских мероприятий. Но в то же время, анализируя обратную связь от родителей, мы сохраним возможность проводить утренники в детских садах в рамках одной группы без привлечения посторонних людей – я имею в виду аниматоров», - цитирует главу региона официальный telegram-канал Псковской области.

Также Михаил Ведерников сообщил, что вводить дополнительные ограничения к уже существующим областные власти не планируют.