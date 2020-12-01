Общество

Койки в лечебницах Псковской области загружены на 72%

Загруженность коечного фонда в учреждениях здравоохранения Псковской области составляет 72%. Такие данные привел губернатор Михаил Ведерников в программе «Факты», прямой эфир которой состоялся на телеканале «Россия 24».

Официальный telegram-канал Псковской области приводит данные по количеству тестов на коронавирус, также обнародованные губернатором в федеральном телеэфире. Государственные и коммерческие лаборатории выполняют 1300-1500 тестов в сутки. По прогнозу главы региона, через 10-14 дней их число вырастет до 1600-1700 ежедневно.