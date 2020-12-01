Общество

Псковская школа №11 отмечает 84-летие

С 30 ноября по 4 декабря в псковской школе №11 проходит праздник посвященный дню рождения образовательного учреждения. Созданная в 1936 году школа отмечает свой 84-й день рождения.

В честь этого события нынешние ученики рисуют плакаты, читают стихи, танцуют, дарят рисунки. Мероприятия проходят с ограничениями, продиктованными эпидемиологической обстановкой.

«Школа имеет длинную и богатую событиями историю, - отмечают в городском управлении образования. - Дружный и сплоченный коллектив, радостная и душевная атмосфера всегда помогали ей оставаться родной для многих выпускников с далекого довоенного 1936 года основания».