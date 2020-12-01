Общество

В Псковской области 70 человек высаживали сеянцы сосны и ели

На территории более 6 гектар в Псковской области высажены 19 тысяч сеянцев сосны и ели. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, посадки прошли во время федеральной акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экология».

Под посадки были задействованы земли землях Гдовского и Печорского лесничеств, а также в Порхове. В лесовосстановлении Псковской области участвовали более 70 человек, среди которых сотрудники регионального комитета по природным ресурсам и экологии, представители лесничеств и Противопожарного лесного центра. По стране акцию поддержали более 1 млн человек.

Всего в Псковской области лесовосстановительными посадками засеяно свыше 4 тысяч га, из них искусственным способом — более 3,3 тысяч га. Посажено в общей сложности не менее 10 млн сеянцев сосны и ели.