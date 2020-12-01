Общество

«Невидимое государство» начало на «Госуслугах» сбор согласий россиян

В России запустили новый механизм информирования граждан о положенных льготах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федеральном Министерстве цифрового развития, концепция проактивного оказания госуслуг (то есть информирование граждан до получения от них соответствующего запроса) соответствует принципам цифровизации и «невидимого государства». В настоящий момент на Едином портале государственных и муниципальных услуг собирают согласия пользователей на такого рода уведомления. Предполагается, что россиянам не придется самостоятельно искать данные о положенных пособиях и льготах, сведения можно будет получить в одном месте.

«Государство само будет отслеживать наступление определенных жизненных ситуаций и оперативно информировать гражданина обо всем комплексе полагающихся мер», – пояснил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

В Министерстве труда прогнозируют, что уведомления в следующем году получат 3 млн россиян. На первом этапе они будут касаться трех жизненных ситуаций - рождения ребенка, наступления пенсионного возраста, оформления инвалидности.