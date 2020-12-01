Общество

Более 13 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области

Число инфицированных коронавирусной инфекцией жителей Псковской области возросло до 13100. За сутки COVID-19 подтвердили у 199 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Псковская областная инфекционная больница. Фото: Вадим Боченков

168 зараженных выявили государственные лаборатории, а 31 – коммерческие. «За последние две недели среднее число новых случаев за сутки выровнялось, резких скачков нет. В активных очагах без изменений», - отметил глава региона.

За сутки выздоровели 63 пациента, всего – 6908. Скончались – 74.

В Псковской области за прошедшие сутки сделали 1499 тестов на коронавирус, всего – 168211.