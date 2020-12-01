Общество

В России запретят продавать «веселящий газ»

В РФ перестанут пропагандировать и продавать бесцветный негорючий газ (N2O), используемый в развлекательных целях для повышения настроения.

За нарушение этого запрета будет введена уголовная ответственность, следует из законопроекта «О мерах, направленных на недопущение использования (потребления) физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который Госдума рассмотрит в декабре, пишет газета «Известия».

«Мы начали заниматься его разработкой с 2017 года, а сама проблема появилась где-то с 2015 года, причем, не только в России, но и в странах Европы, - отметила один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко. - У нас тот момент все чаще стали появляться случаи смертельного отравления этим веществом. Например, тогда в одной из квартир в Москве нашли погибших студентов, а рядом с ними баллон с закисью азота. После этих инцидентов ряд федеральных ведомств, включая Роспотребнадзор, сделали заявления о необходимости ограничения продажи этого так называемого "веселящего газа" населению. Однако до сих пор никаких решений не принято».

В 2018 году в Госдуму внесли первую редакцию законопроекта, которую правительство рекомендовало парламентариям доработать. Сейчас депутаты получили положительный отзыв кабмина на новую версию документа. Также Наталья Костенко сообщила, что отдельно в Госдуму внесут поправки о введении уголовной ответственности за нарушение запрета и распространение N2O.