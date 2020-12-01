Общество

Больные гепатитом пожаловались на нехватку медпомощи

69% пациентов с гепатитом В и С столкнулись с проблемами при получении медицинской помощи, следует из опроса организации «Вместе против гепатита», который проходил с марта по ноябрь.

28% опрошенных не удалось попасть к специалисту (чаще всего врачу инфекционисту), 21% не смогли сдать анализы, 17% не получили ранее назначенную терапию, 16% не попали в поликлинику, столько же не добились плановой госпитализации, 8% прервали терапию, пишет газета «Известия».

«Точных данных по этому вопросу нет ни у кого. Но проблема получения медицинской помощи в полном объёме у пациентов с гепатитом сейчас вероятна. Многих врачей направили на лечение больных COVID, часть стационаров перепрофилировали», - пояснил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией вирусных гепатитов Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Михайлов.

Пандемия коронавируса, по словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, осложнила жизнь не только больным гепатитом, но и людям с другими с хроническими заболеваниями. Речь о пациентах с диабетом, ревматологическими, онкологическими и другими серьезными диагнозами.